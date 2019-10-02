Опубликовано видео из бассейна в Татарстане, где захлебнулся 7-летний мальчик

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Накануне Piter.TV сообщал подробности о несчастном случае в бассейне в г. Набережные Челны, где захлебнулся 7-летний мальчик.

ЧП произошло во время занятий ребенка с инструктором в бассейне спорткомплекса. Мальчик занырнул под воду и не вынырнул. Инструктор достал школьника из воды спустя 1,5 минуты и провел реанимационные мероприятия. После этого мальчика доставили в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Также опубликовано видео из бассейна. На данных кадрах видно, что инструктор провожает мальчика в воду, какое-то время стоит у края бассейна, а затем уходит.

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