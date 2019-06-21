Видео: в Выборге прошел Памятный поход на Транзундский рейд

Рейд, посвященный 75-й годовщине со дня освобождения Выборгских островов, прошел двумя путями - пешеходным и морским.

20 июня состоялся Памятный поход на Транзундский рейд, посвященный 75-й годовщине со дня освобождения Выборгских островов десантниками Балтийского флота.

Ветераны, родственники погибших моряков, военнослужащие, молодежные активисты, представители районной администрации и депутаты посетили памятные места, где проходили самые ожесточенные бои.

Рейд проходил двумя путями - пешеходным и морским.

Морской путь проходил из Выборга в Высоцк, где мы опускали венки на воду в память о погибших моряках. Сухопутный путь у нас состоял из посещения Советского поселения, где на берегу, у памятника десантникам, мы провели митинг и возложили цветы. Также мы посетили захоронение "Пихтовое". Это отдельное захоронение, куда были перенесены останки бойцов, найденные в ходе поисковых работ. Затем эти два пути соединились в Высоцке, где прошел общий митинг. Дмитрий Бабенко, начальник отдела молодежной политики администрации МО "Выборгский район"

Участие в рейде принял и полковник в отставке Александр Пагаев, специально прибывший в наш город из Северной Осетии. В 1943-1944 годах он служил в 178 стрелковой Кулагенской Краснознаменой дивизии (сухопутные войска) в 709, а затем - 386 полку.

Уникальный случай. К нам приехал освободитель Выборга Александр Пагаев. Он уже несколько дней гостит в нашем городе и он с удовольствием принял участие в этих мероприятиях. Мы рады приветствовать живую легенду, героя тех событий. Дмитрий Бабенко, начальник отдела молодежной политики администрации МО "Выборгский район"

Фото, видео: Piter.TV