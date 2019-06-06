Видео: как подростку провести каникулы в Выборге с пользой?

Об этом каналу Piter.TV рассказал начальник отдела молодежной политики администрации МО "Выборгский район" Дмитрий Бабенко.

В Выборг наконец пришло жаркое лето. У школьников каникулы, а это значит - много свободного времени. Как провести его с пользой знает начальник отдела молодежной политики администрации МО "Выборгский район" Дмитрий Бабенко.

Время с пользой можно провести в трудовых бригадах. В городе Выборге и во всех поселениях Выборгского района сейчас уже вовсю работают летние трудовые бригады. Это замечательная возможность рационально провести свои каникулы. Помимо того что ребята зарабатывают свои собственные деньги, они ещё и получают бесценный опыт взаимодействия работая в коллективе. Также ребята начинают понимать как тяжело дается этот труд и как хорошо делать свой город чище и аккуратнее. Дмитрий Бабенко, начальник отдела молодежной политики администрации МО "Выборгский район"

Но дело не только в возможности заработать. Специалисты Дома молодежи организовали для ребят еще и развлекательную программу. Так что кроме работы выборгским подросткам точно будет чем заняться эти жарким летом.

Фото, видео: Piter.TV