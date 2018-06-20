Видео: в Выборге поздравили освобожденных узников концлагерей

Сегодня в гостинице "Дружба" состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню освобождения узников нацистских концлагерей.
С этой знаменательной датой ветеранов поздравил глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин.
От Выборгского района, от администрации и от всех депутатов хочется выразить вам признательность за то, что вы занимаете активную жизненную позицию, за то что вы помогаете воспитывать молодое поколение. Вы и есть та живая память того как было тяжело. Спасибо вам за это! Сегодня мне хочется пожелать всем вам, вашему отделению, и всем нашим ветеранам долгих лет жизни и неиссякаемой энергии
Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район"
Сегодня на территории Выборгского района проживает 287 бывших узников. Ровно год назад их было 330. Большинству узников уже за 80. На мероприятии присутствовали самые пожилые жители Выборга, которые в детстве пережили годы в концалагерях - 94-летние Орехова Анастасия Михайловна и Любовь Дмитриевна Ступнева.
Видео: Piter.TV
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