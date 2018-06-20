Видео: в Выборге поздравили освобожденных узников концлагерей

Сегодня в гостинице "Дружба" состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню освобождения узников нацистских концлагерей.

С этой знаменательной датой ветеранов поздравил глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин.

От Выборгского района, от администрации и от всех депутатов хочется выразить вам признательность за то, что вы занимаете активную жизненную позицию, за то что вы помогаете воспитывать молодое поколение. Вы и есть та живая память того как было тяжело. Спасибо вам за это! Сегодня мне хочется пожелать всем вам, вашему отделению, и всем нашим ветеранам долгих лет жизни и неиссякаемой энергии

Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район"