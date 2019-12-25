Выданного США российского хакера приговорили к семи годам тюрьмы

Евгений Никулин проведет 7 лет 4 месяца в американской тюрьме.

Федеральный суд Северного округа штата Калифорнии приговорил к лишению свободы российского гражданина по имени Евгений Никулин. Молодой человек проведет семь лет и четыре месяца в заключении из-за киберпреступлений. Об этом в рамках слушаний заявил судья Уильям Алсап. Трансляция заседания велась в приложении ZOOM.

Напомним, что прокуратура США рассчитывала, что российский хакер получит наказание в виде заключения на 12 лет. Перед оглашением наказания никулин не стал публично высказываться в свою защиту. В суде отметили, что после освобождения из тюрьмы молодого человека депортируют из страны.

Напомним, что Федеральный суд признал Евгения никулина виновным в киберпреступлениях еще в июле 2020 года. В США россиянин прибыл в 2018 году. Его доставили представители Чехии в рамках сотрудничества по выдаче подозреваемых. Власти Чехии поймали Евгения Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Предполагаемый злоумышленник прошел через медицинское освидетельствование и психиатрическую экспертизу.

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP