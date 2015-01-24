Тереса Рибера оценила необходимость региона в российских энергоресурсах.

Вице-премьер Испании назвала подачу газа по "Северному потоку" облегчением. Соответствующее заявление сделала в рамках интервью для местной радиостанции Cadena SER Тереса Рибера. Министр по экологическому переходу уточнила, что рада возобновлению энергетических поставок по трубопроводу.

Это облегчение с точки зрения непосредственного давления, это облегчение, которое я восприняла с некоторым скептицизмом. Тереса Рибера, вице-премьер Испании

Напомним, что "Северный поток" - является основным маршрутом поставок газа "Газпрома" в европейский регион. Трубопровод возобновил свою работу 21 июля после планового технического обслуживания. Оператор проекта Nord Stream AG объяснил, что прокачка после возобновления останется примерно на уровне 40% от общей мощности, на которой она находилась с середины июня.

Госдеп США надеется на возобновление работы "Северного потока".

Фото и видео: YouTube / Ministerio Transición Ecológica y Reto Demográfico