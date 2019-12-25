Госдеп США надеется на возобновление работы "Северного потока"

Нед Прайс рассказал о необходимости обеспечивать энергобезопасность Европы.

США рассчитывают на возобновление работы "Северного потока". Об этом в рамках регулярного брифинга с журналистами во внешнеполитическом ведомстве рассказал официальный представитель Нед Прайс. Чиновник прокомментировал надежды Госдепа США на возобновление работы российского газопровода. Дипломаты считают в этом вопросе фактор для энергетической безопасности европейского региона в краткосрочной перспективе.

"Северный поток" был бы важным элементом этого... Мы приняли к сведению, расценивайте их как пожелаете, публичные заявления о том, что "Газпром" будет выполнять существующие контракты. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Нед Прайс добавил СМИ, что говорит именно о краткосрочной перспективе, пока Европа не может снизить уровень зависимости от российских энергоносителей. Госдеп США призвал Германию и другие страны ЕС восполнять собственные энергорезервы, что позитивно скажется на энергетической безопасности региона и его устойчивости.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State