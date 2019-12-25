Вице-мэр Краснодара обратился в суд после ложных сообщений СМИ о его задержании

Различные группы в соцсетях и ряд СМИ опубликовали материалы о том, что замглавы Краснодара Артем Доронин задержан полицией после обыска в рабочем кабинете. Эта информация не нашла подтверждения.

Замглавы Краснодара Артем Доронин направил в Ленинский районный суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Поводом стали публикации в СМИ недостоверной информации о его задержании. Об этом сообщила "Деловая газета.Юг".

Ответчиками по делу выступили учредитель информационно-политического издания "Утренний Юг" Павел Капустин, Краснодарский филиал АО "Издательский дом "Комсомольская правда", сетевое издание "93.ру" ООО "Сеть городских порталов" в лице главного редактора Анатолия Ефремова, сетевое издание "Живая Кубань", ООО "Редакция телерадиокомпании "Екатеринодар" в лице руководителя Алексея Золина.

В исковом заявлении указывается, что ответчики нарушили закон о СМИ, который обязывает журналистов проверять правдивость информации, которую они публикуют. Артем Доронин просит суд признать опубликованные сведения не соответствующими действительности и порочащими его репутацию. При этом многие СМИ до суда согласились удалить опубликованный материал.

Ранее различные группы в соцсетях и ряд СМИ опубликовали материалы о том, что замглавы Краснодара Артем Доронин задержан полицией после обыска в рабочем кабинете. Позже стало известно, что его не задерживали, а следственные действия в проходили в рамках расследования дела в отношении подрядчика ремонта дорог.

Фото: Piter.tv