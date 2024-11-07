Роберт Хабек указал СМИ на то, что правительство так и не утвердило бюджет на 2025 год.

немецкий вице-канцлер и министр экономики страны, член партии "Зеленые" Роберт Хабек связал распад коалиционного правительства в Германии с нежеланием министра по финансам Кристиана Линднера (из движения СвДП) согласовать большее количество денежных средств для Вооруженных сил Украины, выделяемых из государственного бюджета ФРГ на 2025 год. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в ходе совместной пресс-конференции перед журналистами с местным министром по иностранным делам Анналеной Бербок в Берлине.

Закрыть брешь в бюджете не удалось. На столе лежали возможные решения. На столе лежали различные варианты, и самый большой из них, вероятно, заключался в том, чтобы оказать Украине дальнейшую поддержку. Это было бы правильным ответом в начале дня на избрание Дональда Трампа. Роберт Хабек, вице-канцлер ФРГ

Свою речь немецский чиновник начал со слов о том, что сегодня "особенный день", который заканчивается распадом правящей коалиции "Светофора". Роберт Хабек заметил, что Берлин должен играть ключевую роль в европейском регионе,аукраинкое сопротивление России ведется ради достижения "мира и свободы".

"Хорошего конца не будет". В Берлине сделали пугающее заявление об Украине.

Фото и видео: YouTube / phoenix