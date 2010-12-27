Выборжцы приняли участие во всероссийской акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019"

Психолог-консультант "Экспедиции" рассказала гражданам о путях передачи вируса, профилактике заражения ВИЧ и о том, что необходимо сделать, если вирус выявлен.

Вчера, 4 сентября, на Красной площади Выборга проходила всероссийская акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019".

Психолог-консультант "Экспедиции" рассказала гражданам о путях передачи вируса, профилактике заражения ВИЧ и о том, что необходимо сделать, если вирус выявлен. Представители выборгских молодежных организаций раздали людям информационные брошюры и красные ленточки.

Все желающие анонимно и бесплатно прошли экспресс-тестирование для ранней диагностики ВИЧ. Процедуру проводили специалисты Выборгской межрайонной больницы в автомобиле "Экспедиции".

Напомним, мероприятие организовано Министерством здравоохранения РФ и комитетом по здравоохранению Ленинградской области при участии специалистов ГБУЗ ЛО "Выборгская межрайонная больница", представителей МАУ "Дом молодежи".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО