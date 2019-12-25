Выборжцы первыми поучаствовали в проекте "Ленинградский ревизор"

Они обнаружили в магазине необоснованно дорогой имбирь.

В среду, 1 апреля, Правительство Ленинградской области объявило о старте проекта "Ленинградский ревизор". Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил вице-губернатор 47-ого региона Алексей Кондрашов.

Деятельность проекта будет организовываться с помощью соцсети ВКонтакте. Жители региона могут сообщать о росте цен на товары первой необходимости и указывать конкретные адреса магазинов через официальное сообщество. Все нарушения рассмотрят в надзорных органах.

За сутки предложенной возможностью воспользовались жители Выборга. Они обнаружили в одном из магазинов имбирь стоимостью 2,5 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что улицы Выборгского района обрабатывает спецтехника.

Фото: ВКонтакте / revizor_lo