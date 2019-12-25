Выборжцы первыми поучаствовали в проекте "Ленинградский ревизор"

В среду, 1 апреля, Правительство Ленинградской области объявило о старте проекта "Ленинградский ревизор". Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил вице-губернатор 47-ого региона Алексей Кондрашов.
Деятельность проекта будет организовываться с помощью соцсети ВКонтакте. Жители региона могут сообщать о росте цен на товары первой необходимости и указывать конкретные адреса магазинов через официальное сообщество. Все нарушения рассмотрят в надзорных органах.
За сутки предложенной возможностью воспользовались жители Выборга. Они обнаружили в одном из магазинов имбирь стоимостью 2,5 тысяч рублей.
Ранее мы сообщали о том, что улицы Выборгского района обрабатывает спецтехника.
Фото: ВКонтакте / revizor_lo
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