Выборжане отпразднуют Международный день пожилого человека

В концертной программе свои лучшие номера представят выборгские творческие коллективы. Приглашаются все желающие.

1 октября в Выборге пройдут праздничные мероприятия, организованные для жителей старшего возраста. Мероприятия пройдут на нескольких площадках.

В 16.00 во Дворце культуры (ул. Советская, 16) состоится концерт. Гостей поздравят представители администрации Выборгского района и другие официальные лица. В концертной программе свои лучшие номера представят выборгские творческие коллективы. Приглашаются все желающие.

"Праздник, посвященный Дню пожилого человека" начнется в 16.00 в лекционном зале библиотеки А. Аалто (пр. Суворова, д. 4). Программа подготовлена совместно с МАУ "Дом молодежи". В гости ждут всех желающих.

В этот день также в Межпоселенческой библиотеке на ул. Пионерской, д.4 поздравят ветеранов библиотечного дела Выборгского района. Начало в 11.00.

Традиционно мероприятия по случаю Дня пожилого человека пройдут во всех поселениях Выборгского района.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО