Выборжане готовятся к очередной гололедице и снегопаду с мокрым снегом

Температурные отметки будут колебаться от -4 до +3 градусов.

Синоптики сообщают жителям 47 региона об ухудшении погодных условий. Об этом информирует ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В области ожидается усиление порывов ветра до 15 м/с. Температура воздуха при этом составит -2...+3 градуса днем и -4...+1 градуса ночью.

Выходные в области обещают быть пасмурными, с мокрым снегом и гололедом на дорогах. Особенно ответственно к изменению погоды необходимо отнестись водителям, так как видимость в это время на дорогах будет плохая, плюс ко всему будет присутствовать повышенное скольжение.

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Фото: Александр Алабушев