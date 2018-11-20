Следователи из Выборга разыскивают виновников в падении снега на девушку в Рощино

Напомним, ранее в Piter.TV появилась информация о том, что девушка, на которую свалился снег, к счастью, не пострадала.

По недавней ситуации, случившейся в Рощино, когда на проходившую мимо здания девушку упала огромная куча снега, проводят расследование сотрудники следственного отдела города Выборга. В процессе нахождения сведений следователям предстоит долгая и кропотливая работа.

Перед тем как говорить конкретно, нужно найти саму девушку, узнать, кто является хозяином здания, обслуживающей организацией. По результатам расследования виновник (в зависимости от его статуса – должностное или юридическое лицо) может понести уголовную или административную ответственность. Надежда Острунская, заместитель руководителя Выборгского следственного отдела СУ СК РФ

Напомним, ранее в Piter.TV появилась информация о том, что девушка, на которую свалился снег, к счастью, не пострадала. Однако очевидцы происходящего изрядно испугались, представив как такое же количество снега может с легкостью упасть на школьников, проходящих мимо здания ежедневно или же на коляску с младенцем, что, безусловно, не закончится столь же благополучно как в первом случае.