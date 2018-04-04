В Вологде на 10-летнего ребенка упал снег с крыши школы: мальчик в реанимации

В сети опубликовано видео с места ЧП.

Сегодня на официальном сайте СК РФ по Вологодской области появилось сообщение о падении снега на 10-летнего ребенка.

Сообщается, что снег упал на мальчика с крыши школы 2 апреля около 12 часов дня на улице Зосимовская, дом 1. Ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации.

По свидетельствам специалистов-медиков, у пострадавшего обнаружена отрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом ребер и другие повреждения, которые в совокупности расценивается как тяжкий вред здоровью. Состояние мальчика стабильное, но остается тяжелым, он находится в реанимации. СУ СК РФ по Вологодской области

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи дадут оценку действиям руководства учебного заведения. К сообщению прикреплено видео, на котором видно, как лавина снега падает на тротуар.

Видео: Следком

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области