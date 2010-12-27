Выборгский район стал участником акции "Чистые берега Евразии"

Мероприятие началось на побережье Дальнего Востока России и закончится на берегах Женевского озера в Швейцарии.

Все муниципальные образования Выборгского района поддержали международную инициативу по развитию озерных регионов в рамках проекта "Чистые берега Евразии". Его участниками являются также регионы России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Монголии, Германии, Италии, Норвегии, Финляндии и Швейцарии.

Мероприятие началось на побережье Дальнего Востока России и закончится на берегах Женевского озера в Швейцарии. Российский этап международной акции проходит под патронажем Минприроды России.

В Выборгском районе акция прошла по береговым линиям Финского залива (Выборгское, Приморское, Советское, Высоцкое городские поселения) и реки Вуоксы (Каменногорское и Светогорское городские поселения). А также по береговым участкам рек Рощинка (Рощинское городское поселение), реки Песчаная, Селезневка (Селезневское сельское поселение), озер Харлужское, Придорожное, Ершовое, Красавица (Полянское сельское поселение), оз. Глубокое (Красносельское сельское поселение). В Первомайском поселении привели в порядок береговую территорию вдоль пруда Тракторный.

В международной акции приняли участие более 400 человек. Наибольшую активность проявили жители Полянского сельского поселения – более 80 человек стали участниками природоохранной акции.

Международная акция "Чистые берега Евразии" в 2019 году подвигла десятки тысяч человек в разных частях континента выйти на уборку от пластикового и других видов мусора берегов больших и малых водоемов, а также подключиться к мощному движению по пропаганде бережного и осознанного обращения с водными ресурсами своих регионов. Опыт прошлых лет продемонстрировал живой интерес к этому проекту среди населения. В 2019 году наша акция "Чистые берега Евразии" — 2019 оказалась, пожалуй, самой массовой и географически обширной инициативой. Волонтерами, представителями экологических и муниципальных организаций были собраны сотни тонн мусора на берегах местных рек и озер. Международная Ассоциация озерных регионов благодарит всех жителей регионов Евразии, кто откликнулся на наш призыв к действию. Акция "Чистые берега Евразии" — это долгосрочная инициатива, направленная на формирование экологической культуры и бережного отношения к водным объектам жителей нашего континента. Генеральный директор международной ассоциации озерных регионов Александр Тимченко

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО