Выборгский район принял участие в XXI Всероссийской агропромышленной выставке в Москве

В состав делегации от Ленинградской области, которую возглавил заместитель председателя правительства - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, также вошли руководители сельскохозяйственных предприятий Выборгского района.

С 9 по 12 октября на ВДНХ проходила XXI Всероссийская агропромышленная выставка "Золотая осень-2019".

В состав делегации от Ленинградской области, которую возглавил заместитель председателя правительства - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, также вошли руководители сельскохозяйственных предприятий Выборгского района.

В работе выставки приняли участие 15 сельхозтоваропроизводителей нашего района. На стенде 47 региона была представлена продукция АО "Птицефабрика Роскар" (Первомайское сельское поселение), цветы ООО "Агроальянс Север" (Рощинское городского поселение), рыба ООО "Рыбстандарт" (Гончаровское сельское поселение), овощи ЗАО "Карельский" и кондитерские изделия ООО "Вереск" (МО "Город Выборг"),

Также свою "витаминную" продукцию демонстрировали наши фермерские хозяйства "Белая Русь", "Алакюль-3", ИП Калганов В.Н. (Первомайское сельское поселение).

Кроме того, гости выставки смогли оценить натуральную молочную продукцию ООО "СХП Лосево" (Светогорское городское поселение), а также сало и колбасы собственного производства ООО "Расватту" (Полянское сельское поселение).

На Красной площади для посетителей гастрономического рынка была подготовлена концертная программа, в которой принял участие выборгский ансамбль "Вереск".

По результатам выставки "Золотая осень" серебряная медаль была вручена ООО "Агрикола" (Красносельское сельское поселение) за разведение соболя. Также серебряной медали конкурса "За достижение высоких результатов сфере устойчивого развития сельских территорий" удостоено МО "Первомайское сельское поселение" в номинации "Формирование комфортной среды жизнедеятельности в сельских поселениях".

Кроме того, выборгским сельхозтоваропроизводителям вручено 18 дипломами Министерства сельского хозяйства РФ.

За организацию активного участия предприятий района в XXI Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень-2019" администрация МО "Выборгский район" отмечена дипломом Минсельхоза России.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО