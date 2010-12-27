Автор проекта, заместитель главы администрации Первомайского поселения и поисковик отряда "Красный Выборжец" Александр Колоярский поделился с журналистами Piter.TV подробностями и деталями проекта.

Выборгский проект музейной выставки "Прикосновение к войне" получил президентский грант. В рамках проекта для школьников организуют интерактивные лекции, семинары, мастер-классы, квесты, тематические костюмированные фотосессии в форме РККА 1944-ого года, а также поход "Дорогами Победы" по местам сражений 21-й и 23-ий армий.

Редакция Piter.TV уточнила подробности проведения музейной выставки, а также детали самого проекта у его автора - заместителя главы администрации Первомайского поселения и поисковика отряда "Красный Выборжец" Александра Колоярского.

На данный момент есть два пробных ящика. В дальнейшем планируется по проекту 6 таких ящиков с экспонатами и 3 тематических стенда в виде Роллапов, макеты вооружения, винтовка Мосина, ППШ, ИЖ-172, и форма военных лет. В форме и с макетами оружия волонтеры будут рассказывать об истории Великой Отечественной войны, в том числе о боях на территории Карельском перешейке. Идея данная появилась по той причине, что у ребят есть интерес к поисковой работе и истории родного края, они всегда задают много вопросов. В школах отдаленных от районного центра, к сожалению, нет своих музеев или выставок на данную тему. В школы мы направим письма и те, которые выйдут на связь, захотят у себя разместить на один день выставку и организовать школьников в тех- мы и поедем. Интерес у школ есть. Что касается детских садов, то несколько из них уже размещали у себя нашу пробную выставку. поделился с Piter.TV автор проекта - заместитель главы администрации Первомайского поселения и поисковик отряда "Красный Выборжец" Александр Колоярский

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