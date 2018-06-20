Выборгский парк Монрепо посетил потомок его бывших владельцев герцог Вюртембергский

Герцог совершил экскурсию по заповеднику в сопровождении научного сотрудника музея Натальи Лисица. Экскурсовод рассказала высокопоставленному гостю о проводимых в парке работах, исторических событиях и о самой жизни музея.

Сегодня, в четверг, 25 апреля, знаменитый выборгский парк Монрепо навестил потомок его бывших владельцев герцог Михаэль Вюртембергский.

Михаэль Вюртембергский - потомок Фридриха Вильгельма Карла, который был вторым по счету владельцем этого поместья в 1784-1786 годах.

Герцог совершил экскурсию по заповеднику в сопровождении научного сотрудника музея Натальи Лисица. Экскурсовод рассказала высокопоставленному гостю о проводимых в парке работах, исторических событиях и о самой жизни музея.

Высокопоставленный гость уже посетил в ходе нынешнего приезда в Россию Петергоф и Павловск, а также усыпальницу императоров в Петропавловском соборе Петербурга, поскольку состоит с Романовыми в прямом родстве.

Источник: сетевое издание "Online47"