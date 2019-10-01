Видео: Выборгский детский сад № 3 стал лучшим в Ленобласти

За звание лучших боролись представители Бокситогоского, Всеволожского, Гатчинского, Киришского, Лужского, Приозерского, Лодейнопольского районов.

Выборгский детский сад № 3 стал победителем регионального конкурса за звание лучшего дошкольного учреждения Ленобласти.



За звание лучших боролись представители Бокситогоского, Всеволожского, Гатчинского, Киришского, Лужского, Приозерского, Лодейнопольского районов.



Каждый из участники конкурса представил на суд жюри презентации образовательных программ дошкольной организации. Таким образом конкурсанты продемонстрировали перспективный опыт педагогической деятельности, концепции и стратегии развития.



Церемония награждения победителей пройдет в рамках областного праздника, посвященного Международному Дню учителя.

Видео: Piter.TV