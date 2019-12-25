Выборгские организации для детей одержали победу в конкурсе воспитательных программ

Оздоровительные лагеря города заняли призовые места в двух номинациях.

Опубликованы итоги VII Всероссийского открытого конкурса программ и методических материалов, реализованных в 2019 году организациями отдыха детей и их оздоровления. Победу одержали 8 организаций из Ленобласти, среди которых – учреждения Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Так, награда в номинации "Лучшая программа школьного лагеря туристско-краеведческой направленности, реализованная в 2019 году" присвоена Станции юных натуралистов Выборга с воспитательной программой "По просторам Балтики".

Кроме того, диплом III степени в номинации "Лучшая программа организации детского отдыха тематических лагерей, естественнонаучной направленности, реализованная в 2019 году" получил ДОЛ "Зеленый остров" автономного учреждения "Детские оздоровительные лагеря" с программой организации детского отдыха естественнонаучной направленности "Экологический эрудит".

Отметим, что конкурс проходил при поддержке федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения".

Ранее мы рассказали о том, что Каменногорский центр образования признан "Школой года".

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО