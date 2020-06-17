Выборг вошел в тройку победителей конкурса "Земля героев"

В городе разработан один из лучших проектов по повышению туристической привлекательности.

В Ленинградской области объявили результаты Межрегионального молодежного конкурса "Земля героев" для городов воинской славы. Проект по повышению туристической привлекательности Выборга занял второе место и гран-при. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Отметим, что в 2020 году Выборг отметил десятилетие присвоения звания "город воинской славы". Городская команда представила интерактивную экскурсию по Выборгу и короткометражный фильм в режиме дополненной реальности. За интересную информацию о городе команде также было присвоено гран-при.

Кроме того, первое место досталось петербуржцам, которые тоже разработали проект для Выборга: победители представили концепцию городского фестиваля, в рамках которого предусмотрен квест, реконструкция боевых действий, посадка зеленых насаждений в честь ветеранов Великой Отечественной войны и концерт группы the Hatters.

Добавим, что конкурс "Земля героев" проводится при поддержке Центра "Молодежный", комитета по молодежной политике региона и факультета социальных технологий СЗИУ РАНХиГС. Наградами также были отмечены команды Луги, Тихвина и Гатчины. Как и в случае Выборгского района, их проекты официально рекомендованы для реализации местным властям.

Ранее мы рассказали о том, что поселения Выборгского района получили средства на благоустройство.

Фото и видео: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО