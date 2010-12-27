Выборг: совет депутатов города сменил представителя в составе района

Депутат городского совета Светлана Шевченко.

В Выборге накануне прошло очередное заседание совета депутатов МО "Город Выборг". Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. Одной из главных тем собрания стала смена представителя совета депутатов города в составе района. Сообщается, что опытный депутат и общественный деятель Светлана Шевченко взяла самоотвод с этой должности. В это же время в состав совета МО "Выборгский район" делегировали Сергея Кустова. До этого он представлял мнение жителей городского округа № 4 в городском совете.

Отметим, что поводом для самоотвода Светланы Шевченко, судя по всему, стала ее серьезная занятость и общественная нагрузка. Напомним, что Светлана Шевченко является доверенным лицом президента РФ от имени ОНФ, а также представляет губернатора Ленинградской области в районе.

Учитывая объем общественной нагрузки и ее совмещение с профессиональной деятельностью в сфере здравоохранения, городской депутатский корпус удовлетворил просьбу депутата Светланы Шевченко и выдвинул новую кандидатуру. Депутат городского округа № 4 Сергей Кустов делегируется в состав депутатом МО "Выборгский район". Светлана Шевченко продолжит депутатскую деятельность в составе совета депутатов МО "Город Выборг". из сообщения пресс-центра Администрации Выборгского района

Отметим, что состав районного совета формируется из числа делегированных каждым муниципальным образованием депутатов.

Фото: сайт Администрации Выборгского района