Выборг отмечает десятилетие звания "Город воинской славы"

Информации о мероприятиях по случаю праздника не поступало.

В среду, 25 марта, исполнилось 10 лет со дня присвоения почетного звания "Город воинской славы" городу Выборг. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Героический статус был присвоен указом Президента в 2010 году за за мужество и героизм, проявленные советскими солдатами во время обороны города от фашистских захватчиков. В День Победы 2011 года на площади Выборгских полков в честь этого события была открыта памятная стела.







В сообщении отмечается, что местные жители гордятся своим историческим прошлым, не забывая о создании достойного будущего для города. В связи с пандемией коронавирусной инфекции, о проведении торжественных мероприятий заявлено не было.

Ранее мы рассказывали о том, что В Выборге благоустроят мемориалы к годовщине Победы.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО