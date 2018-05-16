Опрос: жители Выборга об отношении к субботникам

Канал Piter.TV узнал у жителей Выборгского района, когда они последний раз добровольно убирали мусор на природе или придомовых территориях.

В Выборгском районе настала пора субботников. Школьники, волонтеры, представители организаций и просто соседи выходят на улицы, чтобы сделать их чище. Кроме того, активные горожане убирают стихийные свалки на природе и водоемах. Так, недавно Piter.TV писал, что в Выборгском районе волонтеры очистили от мусора 9 водных объектов. Сегодня мы пообщались с жителями Выборга. Журналисты задавали им простые вопросы: как они относятся к таким волонтерским акциям, когда каждый из них убирал мусор на природе последний раз, и что нужно нашему обществу, чтобы субботники стали нормой, а не исключением из правил.

Видео: Piter.TV