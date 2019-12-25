Ветераны флота попросили губернатора Петербурга не называть троллейбусы "Адмиралами"

По словам составителей специального обращения, подобный подход дискредитирует высшее флотское звание.

Стало известно о письме, которое направили в Смольный представители общественных организаций военно-морского флота. Ветераны флота попросили губернатора Петербурга отговорить комитет по транспорту называть новую линейку троллейбусов "Адмирал". Об этом 22 октября сообщил портал "Невские Новости".

К 324-летию основания флота в России планируется также провести парад троллейбусов. Ветеранам показалось такое отношение кощунственным. Глава ассоциации общественных организаций военно-морского флота Сергей Семенов сообщил, что письмо подписывали "адмиралы", они считают, что это название дискредитирует высшее флотское звание.

Напомним, что в Северной столице запустили производство низкопольных троллейбусов "Адмирал". На петербургском заводе планируют собирать до десяти троллейбусов в месяц, туда прибыл губернатор Петербурга Александр Беглов. Он же и предложил несколько вариантов расцветок будущих трамваев.

Фото: gov.spb.ru