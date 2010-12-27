Ветеранам ВОВ в Петербурге выплатят по 7 тысяч рублей

На данные нужды Смольный выделит полтора миллиона.

В Санкт-Петербурге ветеранам войны предоставят премию в размере семи тысяч рублей. Такое постановление принято во время заседания ЗакСа города. Депутаты напомнили о необходимости помощи и материальной поддержки людям, пережившим блокаду Ленинграда и живших и участвовавших в боевых действиях во времена ВОВ. Подарок будет сделан в честь 75-летия полного освобождения города от фашистских захватчиков. В общей сложности Смольный потратит около 1,5 миллиона рублей.

Кроме этого, по три тысячи получит те граждане, которые родились в городе на Неве и прожили в нем в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945. В Смольном зафиксировано 278 тысяч таких жителей.

На данный момент на территории Северной столицы проживает более 125 тысяч ветеранов и узников концлагерей.

Напомним, что "детям войны" в Петербурге окажут бесплатную юридическую помощь.

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