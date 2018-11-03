Ветер выбил стекло со старинного дома в Петербурге и обрушил на кроссовер осколки

По предположениям очевидцев стекло выпало с шестого этажа, его осколки остались на капоте припаркованного рядом красного кроссовера. Сообщается, что пострадавших в этой ситуации нет.

В воскресенье вечером, 18 июля, сильный ветер выбил стекло в доме № 28 по улице 7-й Советской. Об этом очевидцы сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

По предположениям очевидцев стекло выпало с шестого этажа, его осколки остались на капоте припаркованного рядом красного кроссовера. Сообщается, что пострадавших в этой ситуации нет.

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Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

