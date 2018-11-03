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Ветер выбил стекло со старинного дома в Петербурге и обрушил на кроссовер осколки
Сегодня, 22:03
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Ветер выбил стекло со старинного дома в Петербурге и обрушил на кроссовер осколки

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По предположениям очевидцев стекло выпало с шестого этажа, его осколки остались на капоте припаркованного рядом красного кроссовера. Сообщается, что пострадавших в этой ситуации нет. 

В воскресенье вечером, 18 июля, сильный ветер выбил стекло в доме № 28 по улице 7-й Советской. Об этом очевидцы сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

По предположениям очевидцев стекло выпало с шестого этажа, его осколки остались на капоте припаркованного рядом красного кроссовера. Сообщается, что пострадавших в этой ситуации нет. 

Ранее мы писали, что в Кронштадте подъемный кран упал в воду.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
 

Теги: 7 советская улица, стекло выбил
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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