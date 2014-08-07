В центре Петербурга железную дверь превратили в историческую с помощью пленки

Многие петербуржца сочли такой подход вполне приемлемым.

Жители Санкт-Петербурга разместили в социальных сетях фотографию новой двери на 7-й Советской улице. Снимок "отреставрированного" входа в магазин "Минеральные воды Чехии" разместили в группе "Центральный район за комфортную среду обитания".

Внимание горожан привлек способ, к которому хозяева прибегли для возвращения двери исторического вида. Железный материал заклеили самоклейкой, имитирующей рельеф.

Под постом в группе "Вконтакте" был запущен опрос, в котором выяснялось, что многие петербуржца не считают данный способ плохим. Однако многие надеется что это лишь временная мера, перед установкой по-настоящему "исторической" двери.

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Фото: vk.com/mytndvor