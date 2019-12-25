Генпрокурору Техаса отправили отказ в его обращении от имени американского штата.

Верховный суд США отклонил иск Техаса по выборам. Об этом говорится в официальном документе инстанции. Известно, что иск подан генеральным прокурором американского штата к таким штатам как Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Чиновник считает, что в данных регионах не соблюдали нормы подсчета бюллетеней избирателей, поэтому следует считать результаты голосования недействительными.

Обращение штата Техас...отклонено. Техас не продемонстрировал юридически обоснованного интереса относительно того, каким образом другие штаты проводят свои выборы сообщение Верховного суда США

Напомним, что иск подан ради того, чтобы не признавать голоса 60 выборщиков от штатов за кандидатом Джо Байденом. Это бы поставило вопрос под лидерством представителя демократической партии в президентской гонке с Дональдом Трампом. Техас выступает в качестве третьей стороны. Сам Трамп подал прошение о включении штата в качестве третьей стороны. Решение Техаса поддержали штаты, которые возглавляются членами Республиканской партии.

Печально, что Верховный суд США решил не рассматривать этот дело и не оценивать, в какой степени соответствует конституции отказ указанных четырех штатов выполнять федеральные законы о выборах и законы штатов Кен Пакстон, генпрокурор Техаса

В США 17 штатов поддержали иск Техаса о пересмотре итогов выборов.

Фото: Pixabay.com