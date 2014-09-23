Вэнс: союзники США сами будут нести ответственность за свою безопасность

Джеймс Дэвид Вэнс призвал страны НАТО самим думать о своей безопасности, а не полагаться на Вашингтон.

Международные союзники Вашингтона сами будут нести ответственность за обеспечение безопасности и поддержание мира на их территории. Соответствующее заявление политик сделал перед сторонниками движения, выступая вечером 17 июля на национальном съезде республиканцев в городе Милуоки штата Висконсин. Политик подчеркнул, что в случае победы на грядущих президентских выборах в Белый дом Дональда Трампа, события будут развиваться именно по такому сценарию.

Наши союзники будут нести бремя по поддержанию мира во всем мире. Никаких больше бесплатных проездов для стран. Джей-Ди Вэнс, кандидат на место вице-президента США от Республиканской партии

Напомним, что Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Южная Каролина, которое состоялось еще 10 февраля, рассказал про одну из рабочих встреч с лидерами стран-членов НАТО. Сторонники кандидата на пост главы государства узнали о том, что во время своего президентского срока Трамп отвечал иностранцам на вопрос о том, готовы ли в Вашингтоне защищать военный блок в случае возможной агрессии со стороны Москвы в том случае, если кто-либо из партнеров по НАТО не заплатит взнос в коллективную оборону Североатлантического блока. Дональд Трамп ответил, что не стал бы защищать такую страну и, более того, поощрял бы Россию к тому, чтобы "делать все" на той территории, что ей захочется.

Вэнс официально объявил о согласии баллотироваться на пост вице-президента США.

Фото и видео: YouTube / FOX6 News Milwaukee