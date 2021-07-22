Петер Сийярто в Киеве поднял вопрос образования национальных меньшинств.

Венгрия надеется договориться с Киевом о сохранении венгерского языка в школах Закарпатья. Об этом глава внешнеполитического ведомства Петер Сийярто рассказал на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Он напомнил, что в стране обучаются представители национального меньшинства. Кулеба подчеркнул, что считает идеальной ситуацию, в которых национальные меньшинства одинаково хорошо владеют как собственным языком, так и украинским.

16 сентября состоится заседание комиссии по вопросам образования. Надеюсь, мы достигнем новых результатов по вопросу использования венгерского языка в венгроязычных школах Закарпатья. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Он прокомментировал взаимное признание документов об образовании, в том числе, и по выдаче научных степеней. В МИД подчеркнули, что работа по этому направлению длилась на протяжении семи лет. Сийярто уверен, что нерешаемых проблем не существует, поэтому по каждому вопросу следует упорно работать.

Глава МИД Словакии извинился перед Украиной за шутку своего премьера о Закарпатье.

Видео: YouTube / in time Ukraine