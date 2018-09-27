МИД Венгрии встретится с Алексеем Миллером 30 августа.

Венгрия будет готова осенью заключить 15-летний договор с "Газпромом". Ою этом на пресс-конференции с российском министром внешнеполитического ведомства рассказал глава МИД Петер Сийярто. По данным чиновника, речь идет о поставках природного газа. В ведомстве полагают, что соглашение усилит энергетическую безопасность страны.

В скором времени заканчивается наш долгосрочный договор о поставках природного газа из России, и мы готовы к тому, чтобы заключить новый долгосрочный договор с "Газпромом". Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Эксперт подчеркнул, что сейчас документ находится на завершающей этапе подготовки. В следующий понедельник МИД Венгрии обсудит последние детали соглашения с руководителем российской компании Алексеем Миллером. Встреча состоится в Петербурге.

Венгрия планирует производить вакцину "Спутник V" с 2022 года.

Видео: МИД России