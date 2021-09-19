  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:14
176
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Венедиктов: Дмитрий Песков выиграл в лотерее среди избирателей

0 0

Официальный представитель Кремля стал обладателем денежного сертификата номиналом 10 тысяч баллов.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выиграл десять тысяч баллов в лотерее для избирателей "Миллион призов". Об этом пишет "РИА Новости".

Лотерея проводилась среди тех, что проголосовал на выборах в Государственную Думу онлайн. Участвующие могут выиграть автомобили, квартиры и сертификаты номиналом 10, 25 и 100 тысяч баллов, которые можно обменять на промокоды партнеров программы.

Песков Дмитрий Сергеевич <...> [выиграл сертификат на] 10 тысяч [рублей]. Он еще не знает.

Алексей Венедиктов, главред "Эха Москвы"

Сам Песков заявил в беседе с агентством, что пока не знает, выиграл ли он на самом деле что-нибудь.

Ранее на избирательном участке в Петербурге задержали мужчину в костюме бюллетеня.

Видео: ВК/Общественный штаб. Трансляция - Москва 2021

 
Теги: алексей венедиктов, выборы в госдуму 2021 года, дмитрий песков, лотерея
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Begovoy Alexey
Сегодня 11:55

Было ещё как-то понятно, когда в 2020 году поощряли пенсионеров, чтобы те пришли на псевдоголосование по поправкам в Конституцию РФ, но сейчас это просто правовой беспредел и аморалка.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Плюс
0
Минус
Агафонов Чеслав
Сегодня 12:56

Хочу чтобы какой-то парень меня жеcтко отраxал в эти две дыpочки Сразу говорю я не хочу отношения, я люблю сeкc вот и все. Написать в чат: http://urlr.me/1Dcnv

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии