Венедиктов: Дмитрий Песков выиграл в лотерее среди избирателей

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выиграл десять тысяч баллов в лотерее для избирателей "Миллион призов". Об этом пишет "РИА Новости".
Лотерея проводилась среди тех, что проголосовал на выборах в Государственную Думу онлайн. Участвующие могут выиграть автомобили, квартиры и сертификаты номиналом 10, 25 и 100 тысяч баллов, которые можно обменять на промокоды партнеров программы.
Песков Дмитрий Сергеевич <...> [выиграл сертификат на] 10 тысяч [рублей]. Он еще не знает.
Алексей Венедиктов, главред "Эха Москвы"
Сам Песков заявил в беседе с агентством, что пока не знает, выиграл ли он на самом деле что-нибудь.
Ранее на избирательном участке в Петербурге задержали мужчину в костюме бюллетеня.
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Было ещё как-то понятно, когда в 2020 году поощряли пенсионеров, чтобы те пришли на псевдоголосование по поправкам в Конституцию РФ, но сейчас это просто правовой беспредел и аморалка.
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