Венедиктов: Дмитрий Песков выиграл в лотерее среди избирателей

Официальный представитель Кремля стал обладателем денежного сертификата номиналом 10 тысяч баллов.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выиграл десять тысяч баллов в лотерее для избирателей "Миллион призов". Об этом пишет "РИА Новости".

Лотерея проводилась среди тех, что проголосовал на выборах в Государственную Думу онлайн. Участвующие могут выиграть автомобили, квартиры и сертификаты номиналом 10, 25 и 100 тысяч баллов, которые можно обменять на промокоды партнеров программы.

Песков Дмитрий Сергеевич <...> [выиграл сертификат на] 10 тысяч [рублей]. Он еще не знает. Алексей Венедиктов, главред "Эха Москвы"

Сам Песков заявил в беседе с агентством, что пока не знает, выиграл ли он на самом деле что-нибудь.

Ранее на избирательном участке в Петербурге задержали мужчину в костюме бюллетеня.

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