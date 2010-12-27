Велопробег в честь Дня Победы ограничит движение транспорта на нескольких улицах Петербурга

5 мая с 10:30 до 13:00 петербуржцев и гостей города просят выбирать заранее маршрут.

Велопробег в честь Дня Победы ограничит движение транспортных средств на нескольких улицах Петербурга. 5 мая с 10:30 до 13:00 автомобилистов и пешеходов просят заранее выбирать маршрут. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Движение транспортных средств будет прекращено 5 мая с 10:30 до 13:00 по Нижней дороге, Пристанской улице, Портовой улице и участку Выставочной улицы от Портовой улицы до Пристанской улицы. Пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры

Велопробег будет посвящен 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 15-летию образования комендатуры охраны 4 отдела Службы охраны по Северо-Западному федеральному округу ФСО России.

Фото: gov.spb.ru, pixabay.com