Великобритания сообщила об инвестициях в производство беспилотников на Украине

Дэвид Лэмми сообщил о договоренностях с Киевом.

Великобритания делает инвестиции в производство беспилотных летательных аппаратов на территории Украины. Соответствующее заявление сделал министр по иностранным делам Соединенного Королевства Дэвид Лэмми. Иностранный чиновник выступил на совместной пресс-конференции в Киеве с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном и руководителем местного внешнеполитического ведомства Андреем Сибигой. Эксперт сообщил прессе о поддержке властями Лондона оборонно-промышленого комплекса страны. Он заверил партнеров из Киева, что использование российскими военнослужащими беспилотников и авиационных планирующих бомб у Британии вызывает обеспокоенность.

Великобритания уже инвестирует в украинское производство беспилотников. Дэвид Лэмми, глава МИД Британии

Глава МИД Британии пообещал 100-летнюю поддержку Украине.

Фото и видео: YouTube / The Independent