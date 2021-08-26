Великобритания сообщила об инвестициях в производство беспилотников на Украине

Великобритания делает инвестиции в производство беспилотных летательных аппаратов на территории Украины. Соответствующее заявление сделал министр по иностранным делам Соединенного Королевства Дэвид Лэмми. Иностранный чиновник выступил на совместной пресс-конференции в Киеве с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном и руководителем местного внешнеполитического ведомства Андреем Сибигой. Эксперт сообщил прессе о поддержке властями Лондона оборонно-промышленого комплекса страны. Он заверил партнеров из Киева, что использование российскими военнослужащими беспилотников и авиационных планирующих бомб у Британии вызывает обеспокоенность.
Великобритания уже инвестирует в украинское производство беспилотников.
Дэвид Лэмми, глава МИД Британии
Глава МИД Британии пообещал 100-летнюю поддержку Украине.
Фото и видео: YouTube / The Independent
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