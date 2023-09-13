Дэвид Лэмми сообщил о военной помощи для Украины.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил на публичном мероприятии о "100-летнем партнерстве" для поддержки Украины Соединенным Королевством. Иностранный чиновник выступил на совместной пресс-конференции в Киеве с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном и руководителем местного внешнеполитического ведомства Андреем Сибигой. Иностранец сообщил о том, что он передаст премьер-министру Киру Стармеру результаты обсуждения вопроса о предоставлении разрешения ВСУ использовать дальнобойные ракеты для ударов по целям вглубь территории России. Лондон выделит 600 миллионов фунтов стерлингов на поддержку Украины передаче Киеву еще сотен ракет для противовоздушной обороны, десятков тысяч артиллерийских снарядов и дополнительной бронированной техники до конца 2024 года.

Был широкий спектр обсуждаемых тем о сильных союзах и о нашем обязательстве, обязательстве Великобритании не только на эту зиму, мы говорим о 100-летнем партнерстве, потому что мы поддерживаем Украину в долгосрочной перспективе Дэвид Лэмми, глава МИД Британии

В Британии протестующие попытались поджечь отель с мигрантами.

Фото и видео: YouTube / The Independent