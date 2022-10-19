Великобритания рассматривает введение санкций за передачу России БПЛА

Джеймс Клеверли рассказал о необходимости ввести дополнительное давление на Тегеран.

Великобритания рассматривает возможность введения собственных санкций за передачу России беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала Sky News министр по иностранным делам Джеймс Клеверли.

Мы рассматриваем возможность введения санкций, чтобы убедиться, что люди, продающие России… эти беспилотники, лишены возможности делать это… перекрыть поставки таких военных товаров. Джеймс Клеверли, глава МИД Британии

Напомним, что глава внешнеполитического ведомства Збигнев Рау, который участвовал во встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, уведомил СМИ о том, что Евросоюз проведет международное расследование, применяет ли Россия иранские ударные дроны в рамках специальной военной операции на Украине.

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Фото и видео: YouTube / Sky News