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Великобритания продолжит сотрудничать с США для обучения украинских солдат

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Джеймс Клеверли рассказал о военной помощи для ВСУ.

Великобритания продолжит сотрудничать с США для обучения украинских солдат. Соответствующее заявление в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне сделал британский министр по иностранным делам Джеймс Клеверли. Чиновник пояснил, что также Лондон продолжает осуществлять военные поставки киевском у режиму. Гость напомнил о том, что Соединенное Королество является вторым по счету крупнецшим поставщиком оружия и ьоеприпасов для Вооруженных сил Украины.

Мы продолжим работать очень-очень тесно с США в отношении обучения украинских солдат, обеспечения их современным вооружением.

Джеймс Клеверли, глава МИД Британии

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Фото и видео: YouTube / Center for Strategic & International Studies

Теги: великобритания, военная помощь, всу, джеймс клеверли, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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DAROBIOT Piowmege
Сегодня 11:58

Народ, ковид снова наступает и вакцина против нового вируса не помогает. Недавно сам видел как китайцы скупают один наш препарат и вывозят, говорят что он помогает от ковида. Советую всем покупать по любой цене пока есть в наличии (в аптеках его уже не найти), спасите себя и родных, вот сами почитайте ----- https://uclck.ru/novosty

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