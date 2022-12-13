Великобритания продолжит сотрудничать с США для обучения украинских солдат. Соответствующее заявление в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне сделал британский министр по иностранным делам Джеймс Клеверли. Чиновник пояснил, что также Лондон продолжает осуществлять военные поставки киевском у режиму. Гость напомнил о том, что Соединенное Королество является вторым по счету крупнецшим поставщиком оружия и ьоеприпасов для Вооруженных сил Украины.
Мы продолжим работать очень-очень тесно с США в отношении обучения украинских солдат, обеспечения их современным вооружением.
Джеймс Клеверли, глава МИД Британии
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Фото и видео: YouTube / Center for Strategic & International Studies
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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