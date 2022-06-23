Элизабет Трасс рассказала о предложениях Лондона по урегулированию продовольственного кризиса.

Великобритания поддерживает переговоры ООН по вывозу зерна с Украины. Соответствующее заявление сделала министр по иностранным делам Элизабет Трасс, выступая на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.

Соединенное Королевство и Турция тесно сотрудничают, в частности по теме вывоза зерна с территории Украины…Мы обсудили практические решения по поводу того, как это реализовать в Черном море. Элизабет Трасс, глава МИД Британии

По мнению европейской чиновницы, продовольственная проблема должна быть решена в течение ближайшего месяца. В противном случае потребители по всему миру начнут сталкиваться с наиболее тяжелыми последствиями дефицита зерновых культур на рынке. Лондон призывает обеспечить защиту морских портов Украины, а также организовать безопасный проход судов в Черном море. Британия поддерживает те мирные переговоры, которые ведутся под эгидой ООН. По мнению Трасс, не должно произойти затягивание обсуждения проблемы.

Чавушоглу заявил о планируемой встрече по "зерновой проблеме" в Стамбуле.

Фото и видео: YouTube / A Haber



