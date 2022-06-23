В МИД Турции рассказали о подвижках в решении вопроса.

Министр по внешней политике Мевлют Чавушоглу заявил о планируемой встрече по "зерновой проблеме" в Стамбуле. Соответствующей информацией турецкий чиновник о техническом обсуждении урегулирования продовольственного кризиса поделился в рамках совместного брифинга с британской коллегой Элизабет Трасс. Эксперт пояснил прессе, что есть определенные продвижения в вороте транспортировки сельскохозяйственной продукции из морских портов в Черном море.

Техническая встреча в Стамбуле планируется, но сроки пока неизвестны. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Коллективный Запад обвинил Россию в противодействии поставкам украинского зерна на глобальный рынок. В Москве категорически опровергали подобные предположения.

Захарова: РФ готова содействовать вывозу зерна с Украины иностранными судами.

Фото и видео: YouTube / Haber Global