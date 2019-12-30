Великобритания покинет ЕС в ночь с 31 января на 1 февраля

За Brexit проголосовало большинство жителей Великобритании.

В ночь с пятницы на субботу, 1 февраля, Великобритания официально покинет ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Совета европейских стран.

Напомним, что соответствующее соглашение о Brexit было одобрено Европарламентом в среду, 29 января. Ранее документ подписал председателб Евросовета и руководитель Еврокомиссии. Также к проекту приложила руку королева туманного Альбиона.

За Brexit проголосовало большинство жителей Великобритании еще летом 2016 года. Напомним, что Великобритания просила предоставить время для ратификации соглашения. Ранее срок был намечен на 31 октября, но политики не успели уложиться в норматив. В результате членам 27 государств пришлось одобрить задержку до конца января 2020 года.

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Видео:BBC News, The Economist/YouTube