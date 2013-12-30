Великобритания назвала 12 стран, по прибытии из которых не потребуется карантин

Россия попала в желтую группу стран.

Великобритания назвала 12 стран, по прибытии из которых не потребуется уходить на карантин с 17 мая. Об этом сообщил министр транспорта страны Грант Шэппс на пресс-конференции.

Он представил "светофорную систему", при которой все направления поделены на группы трех цветов: зеленый, желтый и красный. В зеленую группу попали Австралия, Бруней, Гибралтар, Израиль, Исландия, Новая Зеландия, Сингапур и Фарерские острова. Также в список вошли Фолклендские острова, Португалия и ее автономные регионы Азорские острова и Мадейра.

Шеппс подчеркнул, что речь идет о тех направлениях, в которых низкий уровень передачи инфекции и высокий уровень вакцинации. Россия попала в желтую группу стран, по прибытии из которых требуется провести 10 дней карантина.

Ранее в Германии заявили о победе над третьей волной коронавируса.

Видео: YouTube / The Telegraph