Великобритания изучает возможность поставок Украине ПЗРК Starstreak

Бен Уоллес рассказал о стремлении Лондона помочь Киеву защитить украинское небо.

Великобритания изучает возможность отправки переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak. Такое заявление перед местными законодателями в Палате общин сделал министр по обороне Бен Уоллес. При этом Лондон продолжит собственные поставки Киеву противотанковых ракет.

На первом этапе мы поставили 2 тысяч NLAW, стрелковое вооружение и боеприпасы. Мы увеличили поставки…мы на сегодняшний день доставили 3 615 ракет NLAW. В скором времени мы также начнем поставку Javelin. Бен Уоллес, глава Минобороны Британии

Бен Уоллес уточнил, что Британия рассматривает запрос от украинской стороны о возможности отправить высокоскоростные переносные ПТРК Starstreak. Данная военная техника может попасть под такое определение как "оборонительное вооружение". При этом техника позволит Киеву успешнее обеспечивать оборону своего воздушного пространства.

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Фото и видео: YouTube / Declassified UK