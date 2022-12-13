Ведущий LCI Пюжадас заявил, что экономическая тактика Кремля разрушила планы Запада

Франция оценила прогноз МВФ по росту экономических показателей в России.

Западные санкции не смогли сокрушить российскую экономику. Соответствующее заявление в эфире французского телеканала La Chaîne Info сделал ведущий Давид Пюжадас. Журналист решил прокомментировать обновленный прогноз Международного валютного фонда (МВФ). В январе предполагаемые показатели экономической системы РФ были улучшены аналитиками. Сейчас иностранцы ожидают, что в 2023 году российский ВВП вырастет на 0,3 процента. Однако еще в октябре 2022 года они анонсировали спад экономики России на 2,3 процента. В прогнозе упоминается о том, что в прошлом году на территории России не произошло такого спада, который ожидался мировым сообществом.

Мы предсказывали, что экономика вот-вот рухнет, мы предсказывали годы дефицита, годы удушья для России, а теперь последние прогнозы роста МВФ говорят нам прямо противоположное. Россия не только не погрузится в рецессию, но ее рост в ближайшие два года будет выше, чем у ЕС или США. Давид Пюжадас, французский ведущий

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Фото и видео: YouTube / LCI