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Вечером во вторник пробки в Петербурге достигли 8 баллов
Сегодня, 17:12
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Вечером во вторник пробки в Петербурге достигли 8 баллов

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Через час дороги Петербурга будут загружены на 9 баллов.

Вечером во вторник, 16 ноября, в Петербурге сервис "Яндекс.Пробки" оценил дорожную ситуацию в 8 баллов. Через час, в 18:00, загруженность дорог достигнет 9 баллов. 

Не повезло водителям, которые едут по Пискаревскому проспекту, Полюстровскому проспекту, Чугунной улице, Свердловской набережной, Боткинской улице, Пироговской набережной, Обводному каналу, набережной реки Карповки, улице Профессора Попова, Песочной набережной, Кантемировской улице и многим другим магистралям в городе. 

Пробки были замечены и утром, а на Петербургском шоссе столкнулись 8 машин.

Фото: Скриншот "Яндекс.Карты"

Теги: загруженность дорог, петербург, пробки
Категории: Лента новостей,

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