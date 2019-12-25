Вечером во вторник пробки в Петербурге достигли 8 баллов

Через час дороги Петербурга будут загружены на 9 баллов.

Вечером во вторник, 16 ноября, в Петербурге сервис "Яндекс.Пробки" оценил дорожную ситуацию в 8 баллов. Через час, в 18:00, загруженность дорог достигнет 9 баллов.

Не повезло водителям, которые едут по Пискаревскому проспекту, Полюстровскому проспекту, Чугунной улице, Свердловской набережной, Боткинской улице, Пироговской набережной, Обводному каналу, набережной реки Карповки, улице Профессора Попова, Песочной набережной, Кантемировской улице и многим другим магистралям в городе.

Пробки были замечены и утром, а на Петербургском шоссе столкнулись 8 машин.

Фото: Скриншот "Яндекс.Карты"