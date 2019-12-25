Утром дорожную ситуацию в Петербурге оценили в 7 баллов

К 10 часам утра ситуацию оценивают в 4 балла.

Пробки на дорогах утром во вторник, 16 ноября, достигнули отметки в 7 баллов, судя по данным "Яндекса". На момент публикации ситуацию оценивают в 4 балла, а в 9:30 – 5 баллов.

Как обычно был сильно загружен центр Петербурга и магистрали с обычным повышенным трафиком. Постоять пришлось у моста Александра Невского, на Заневском и Малоохтинском проспекте, на Обводном канале, на Невском проспекте, у Тучкова моста.

Достаточно времени потеряли водители на юго-востоке: там "встала" Народная улица, проспект Обуховской Обороны, а затор у Большеохтинского моста растянулся на пару км.

Сейчас непростая ситуация на Приморском проспекте, части проспекта Непокоренных, Якорной улице и на большей части перечисленных выше магистралей.

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"