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Утром дорожную ситуацию в Петербурге оценили в 7 баллов
Сегодня, 10:14
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Утром дорожную ситуацию в Петербурге оценили в 7 баллов

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К 10 часам утра ситуацию оценивают в 4 балла.

Пробки на дорогах утром во вторник, 16 ноября, достигнули отметки в 7 баллов, судя по данным "Яндекса". На момент публикации ситуацию оценивают в 4 балла, а в 9:30 – 5 баллов.

Как обычно был сильно загружен центр Петербурга и магистрали с обычным повышенным трафиком. Постоять пришлось  у моста Александра Невского, на Заневском и Малоохтинском проспекте, на Обводном канале, на Невском проспекте, у Тучкова моста.

Достаточно времени потеряли водители на юго-востоке: там "встала" Народная улица, проспект Обуховской Обороны, а затор у Большеохтинского моста растянулся на пару км.

Сейчас непростая ситуация на Приморском проспекте, части проспекта Непокоренных, Якорной улице и на большей части перечисленных выше магистралей.

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Теги: вторник пробки, петербург, пробки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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