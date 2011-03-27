Вечером 20 октября пробки на дорогах Петербурга достигли 8 баллов

Город "покраснел" от многочисленных аварий и дорожных работ.

В Петербурге, согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", вечером 20 октября дорожная ситуация достигла 8 баллов.

Из-за многочисленных аварий и дорожных работ автомобилистам придется отстоять в пробках в центре Петербурга: на Невском, Чкаловском, Каменноостровском, Литейном проспектах, на Садовой, Боровой, Социалистической, Марата улицах. Также движение затруднено на набережной Обводного канала (авария), в районе Тучкова моста, на Малом и Большом проспектах Петроградской стороны, на Большой Зелениной улице и на Большой Пушкарской улице.

Заторы на дорогах наблюдаются и во Фрунзенском районе. На улице Типанова автомобилистов встретят шесть аварий, движение затруднено до проспекта Славы.

Из-за многочисленных аварий "стоит" и Кировский район. На проспекте Стачек произошло три аварии и еще одно ДТП случилось на проспекте Маршала Жукова.

Также движение затруднено в Красногвардейском районе. Пробки наблюдаются на Заневском проспекте, на проспекте Косыгина (две аварии) и на Индустриальном проспекте (авария).

Плотное движение наблюдается и на КАД, в районе Красносельского (авария) и Таллинского шоссе. Традиционно в пробках погрязли Витебский проспект и Московское шоссе, в районе поселка Шушары.

Фото: Piter.TV