Вечером 16 мая в Петербурге усилится ветер

О погодных изменениях предупредили в пресс-службе МЧС по городу.

Вечером 16 мая в Петербурге ожидается резкое усиление ветра. Шквалистый юго-западный и западный ветра местами будет достигать скорости в 17 метров в секунду. Такие данные приводит ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В ГУ МЧС по Петербургу рекомендуют убирать со дворов и балконов вещи, не парковать автомобили рядом с деревьями, а также обходить трубопроводы, мосты рекламные щиты, шаткие конструкции и другие опасные объекты.

Ранее мы опубликовали прогноз погоды на 17 мая для Петербурга и Ленобласти.

Фото: Piter.tv