Вечером 14 мая пробки в Петербурге достигли 8 баллов

К 17:20 заторы на дорогах оцениваются в 8 баллов из 10.

Согласно данным "Яндекс.Пробки" на дорогах Петербурга в пятницу, 14 мая, уже в 16:40 образовались 7-балльные пробки. К 17:20 заторы на дорогах оцениваются в 8 баллов из 10.

Крайне плотное движение наблюдается в центральной части города, а также в районе Комсомольской площади. Пробка на ЗСД в северном направлении от Васильевского острова и почти до Богатырского проспекта составила более 4 километров.

К тому же, на внешнем кольце КАД наблюдается затор длиной 11 километров. Он начинается от Октябрьской набережной до Колтушского шоссе. На внутреннем же кольце около шести часов вечера на дамбе образовалась пробка длиной 6,6 километров. Она наблюдается от Кронштадтского шоссе до судопропускного сооружения С2.

Также в пробке длиной 8,4 километра встали Петергофское и Санкт-Петербургское шоссе.

Фото: Piter.tv